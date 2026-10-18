Galería | O Barco salió a la calle para pedir mejoras en sanidad

La Plataforma Sanitaria de Valdeorras denuncia las carencias del hospital y de los centros de salud de la comarca y reclama más profesionales, menos listas de espera y una ambulancia de soporte vital avanzado permanente. Según la organización unas 4.000 personas asistieron para pedir mejoras en el ámbito sanitario.

O Barco volvió a salir a la calle para reclamar una sanidad pública de calidad. Unas 4.000 personas, según la organización, 1.500, según otras fuentes consultadas, se dieron cita en la tarde de este sábado para participar en la manifestación convocada por la Plataforma Sanitaria de Valdeorras, con una asistencia similar a la del año anterior. En esta ocasión, el buen tiempo acompañó a los participantes durante todo el recorrido.

Fue una tarde de ausencias respecto a hace 1 año, ya que ni Jose Ramón Gómez Besteiro, líder del PSdeG-PSOE, ni Ana Pontón, líder del BNG, repitieron presencia en Valdeorras. La movilización partió de las inmediaciones del Hospital Público de Valdeorras, con numerosas pancartas en defensa de una atención sanitaria pública y de calidad. La marcha concluyó en Viloira con la lectura de un manifiesto a cargo de Suso Vilasánchez y Orlando Saavedra.

El texto puso el foco en las carencias que, según la Plataforma, sufre la sanidad pública en la comarca, tanto en el ámbito hospitalario como en la atención primaria recordando que más de 30.000 personas viven repartidas por los más de 1.400 kilómetros cuadrados del distrito sanitario, un territorio marcado por las montañas, las distancias y una población envejecida “Somos poucos, pero non valemos menos que os da capital”.

Vilasánchez denunció la pérdida de profesionales y servicios en el Hospital Público de Valdeorras, el aumento de las listas de espera y las dificultades para garantizar la continuidad asistencial. También criticó la falta de sustituciones durante las bajas y los permisos de los especialistas. El manifiesto incidió especialmente en la situación de los centros de salud de la comarca. La Plataforma alertó de la pérdida de médicos en municipios como O Bolo, A Veiga y Rubiá, además de las dificultades para conseguir citas y la falta de una atención pediátrica estable en las localidades más alejadas.

Otra de las principales reivindicaciones fue la implantación de una ambulancia de soporte vital avanzado permanente, una demanda que la Plataforma considera fundamental por las distancias hasta la capital provincial, la orografía del territorio y las dificultades de desplazamiento. Sobre esta petición, el Sergas sostiene que el 061 moviliza los recursos adecuados en función de cada emergencia, desde ambulancias hasta helicópteros. También argumenta que mantener una unidad de soporte vital avanzado durante las 24 horas requiere personal médico específico y que su implantación debe valorarse junto con las necesidades de los centros de salud y los puntos de atención continuada.

El organismo asegura, además, que mantiene medidas para garantizar la cobertura y la estabilidad de los especialistas del hospital valdeorrés.