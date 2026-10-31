HALLOWEEN EN VALDEORRAS
Galería | Valdeorras disfruta de una jornada de Samaín llena de disfraces y sustos
HALLOWEEN EN VALDEORRAS
Más de 600 personas se dieron cita en A Rúa y O Barco para disfrutar de una tarde-noche de Samaín marcada por el terror, los disfraces y los gritos. Las dos villas ourensanas se llenaron de ambiente con pasajes del miedo y propuestas para todas las edades, en una celebración que convirtió sus calles en escenarios de auténticas pesadillas.
Los disfraces más inquietantes y los pasajes del terror fueron los grandes protagonistas de la noche, en la que pequeños y mayores pusieron a prueba sus nervios entre sustos y gritos. Una cita que sirvió de antesala a las celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.
La Región recoge en imágenes cómo se vivió el Samaín en A Rúa y O Barco.
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