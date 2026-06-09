Una herida tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana en O Barco de Valdeorras

Una mujer ha resultado herida en una salida de vía registrada a la entrada de O Barco, en un accidente de tráfico en el que el turismo en el que viajaba ha dado dos vueltas de campana.

El despliegue por el accidente de la mujer en O Barco.

La conductora, única ocupante del vehículo, ha sido evacuada en una ambulancia del 061 con base en O Barco al Hospital Público de Valdeorras para su valoración médica.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado los bomberos del Consorcio Provincial con base en A Rúa, el servicio de emergencias GES Valdeorras, así como efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico, que se han hecho cargo del atestado. El suceso se ha producido a las 12,00 horas aproximadamente, lo que ha generado una rápida movilización de los servicios de emergencia en la zona.