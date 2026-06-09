Una herida tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana en O Barco de Valdeorras
ACCIDENTE DE TRÁFICO
La conductora fue evacuada al Hospital de Valdeorras tras dar dos vueltas de campana con su vehículo en una salida de vía a la entrada de O Barco.
Una mujer ha resultado herida en una salida de vía registrada a la entrada de O Barco, en un accidente de tráfico en el que el turismo en el que viajaba ha dado dos vueltas de campana.
La conductora, única ocupante del vehículo, ha sido evacuada en una ambulancia del 061 con base en O Barco al Hospital Público de Valdeorras para su valoración médica.
Hasta el lugar del siniestro se han desplazado los bomberos del Consorcio Provincial con base en A Rúa, el servicio de emergencias GES Valdeorras, así como efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico, que se han hecho cargo del atestado. El suceso se ha producido a las 12,00 horas aproximadamente, lo que ha generado una rápida movilización de los servicios de emergencia en la zona.
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