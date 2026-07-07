Hito en la medicina ourensana: facultativos de O Barco hallan un remedio contra la otitis grave

Un trabajo científico sobre el tratamiento antibiótico empleado y la evolución de un paciente con otitis externa maligna causada por una baceteria multirresistente (Pseudomonas aeruginosa), elaborado por profesionales de los servicios de Farmacia, Medicina Interna y Otorrinolaringología del Hospital Público de Valdeorras fue publicado en la revista de carácter nacional Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.

El artículo lleva por título “Otitis externa maligna por pseudomonas aeruginosa resistente: experiencia de uso de ceftolozano/tazobactam” y lo firman Laura Villaverde Piñeiro, del Servicio de Farmacia; Eduardo Luis Callejas Moraga, de Medicina Interna, y Marta Fernández Míguez, de Otorrinolaringología.

La relevancia del caso publicado por los profesionales de Valdeorras reside en que describe una forma poco frecuente y grave de la patología en un paciente con factores de riesgo y con una bacteria resistente a numerosos antibióticos, por lo que aporta una experiencia clínica útil para el manejo de infecciones complejas, en un contexto de creciente preocupación por la resistencia antimicrobiana.

El artículo refiere el caso de un paciente de 80 años, con leucemia mieloide aguda en tratamiento y un episodio previo de descenso importante de las defensas, que desarrolló una otitis externa media derecha, complicada con osteomielitis local, es decir afectación infecciosa del hueso. El cultivo confirmó la presencia de Pseudomonas aeruginosa multirresistente, sensible a ceftolozanotazobactam, un antibiótico que es empleado frente a determinados bacilos gramnegativos resistentes.

El paciente recibió seis semanas de tratamiento antibiótico, inicialmente en el Hospital y posteriormente en hospitalización a domicilio, con una evolución favorable, disminución del dolor y la otorrea desde los primeros días y resolución clínica al rematar el tratamiento.

Primer caso

Es el primer caso, descrito en la literatura científica, de un tratamiento exitoso de una otitis externa maligna mediante los antibióticos empleados y los autores apuntan que el antibiótico puede servir de alternativa terapéutica en infecciones de este tipo, aunque su indicación debe realizarse de forma individualizada y con apoyo de los equipos de optimización del uso de antimicrobianos.