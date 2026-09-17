A juicio por tres robos en O Barco: pagaba el alquiler con el botín

Un hombre se sentará en el banquillo de la Plaza 2 de la Sección Penal acusado de robar en una vivienda, en un bar y en un vehículo en O Barco durante el verano de 2025. El primer hecho que se le imputa a B.F.C.B. ocurrió el 15 de julio del citado año, cuando, según la Fiscalía, entró en una vivienda de la calle Eloy Rodríguez Barrios mientras dormía la propietaria del piso, una mujer de 93 años. Presuntamente, se apoderó de 20 euros en efectivo, una cámara, varias joyas y una petaca.

Ya en el mes de agosto, concretamente el día 5, habría robado en un bar de la calle Pena Trevinca utilizando una tela para ocultar su rostro. El escrito de acusación detalla que trepó por el respaldo exterior de la fachada y entró en el local forzando una ventana, llevándose cupones de la ONCE premiados con 80 euros, una bolsa con 8 euros y varias tarjetas para jugar en la máquina de dardos.

Para el último robo, habría cambiado de objetivo. La Fiscalía señala que el 27 de agosto de 2025 accedió a un garaje comunitario de la calle Balorca, rompió la ventanilla de un coche y se apropió de una cámara de fotos, un reloj inteligente, 400 euros en efectivo y una maleta con material médico de ortodoncia.

Varios de los objetos robados fueron entregados a la Guardia Civil por el arrendador de la vivienda del acusado, quien se los dio como pago del alquiler. El resto fueron hallados en la casa del imputado y en otra ubicación que este les indicó a los agentes.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el acusado, que está en prisión provisional desde el 29 de agosto de 2025, una pena de nueve años de prisión, cinco por un delito de robo con fuerza en las cosas y en casa habitada y cuatro por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas.