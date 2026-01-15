Preocupación por la obra de la circunvalación de O Barco

La construcción de la carretera de circunvalación de O Barco de Valdeorras, una infraestructura de 5,6 kilómetros que enlazará la N-536 con la N-120, está detrás de una batería de preguntas que los diputados del PP ourensano presentaron en el Congreso, dirigidas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Por su parte, los empresarios valdeorreses y el Concello barquense coinciden en apreciar que en los últimos meses se registró un aumento del ritmo de ejecución de los trabajos.

Los diputados Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana recuerdan que la obra fue adjudicada en julio de 2019 con un presupuesto superior a 47 millones de euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de 36 meses que arrancó en septiembre de ese mismo año. Añaden que este periodo se cumplió en 2022 y recuerdan que en febrero de 2023 fue aprobada una primera modificación por la Dirección General de Carreteras, pasando a ser de 62 meses el plazo de ejecución, presupuestándose ahora en más de 54 millones de euros.

Con una longitud de 5,6 kilómetros, aún está pendiente de aprobación uno de los dos modificados del proyecto inicial

Posteriormente, fue anunciado un segundo modificado, que aún está en fase de estudio y que corresponde al tramo comprendido entre el entorno de Millarouso y el paraje de Candís, según indicaron fuentes consultadas por este diario, las mismas que apuntaron que la obra del tramo del túnel de O Serro está prácticamente rematado.

En la batería de preguntas que llevaron al Congreso, los diputados del PP se interesan por el plazo de finalización de la obra, su coste certificado, la fecha de aprobación del segundo modificado o los trabajos desarrollados en el túnel de O Serro y la fecha estimada para su finalización. También preguntan por la ejecución y finalización del viaducto sobre el río Sil y la del remate de los trabajos de otro viaducto, este sobre el río Cigüeño.

Trabajos

Desde la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), su presidente afirmó que “urge muchísimo rematar la circunvalación para dar servicio a la comarca y al sector pizarrero. Es muy necesario quitar ese tráfico pesado”, refiriéndose a unos vehículos que circulan por el casco urbano de la villa barquense. También resaltó que, si la obra “fue muy lenta en su momento, ahora se ve movimiento”.

A su vez, el alcalde socialista de O Barco indicó que, según la información que posee en estos momentos el Concello, “la previsión es que a final deste ano se acabe a parte que está en obras”, por lo que estaría excluido el tramo correspondiente al tramo que forma parte del segundo modificado de proyecto, el cual aún “está sin definir”. Aurentino Alonso también aludió a la mayor rapidez que se aprecia en el avance de la obra: “Vese que vai a moito máis ritmo que ata fai uns meses”.