DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE
Programa completo de las Fiestas de O Cristo 2026 en O Barco
DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE
Detalles del evento
Las Fiestas de O Cristo 2026 de O Barco ya tienen programa. El Concello ha preparado una programación que combina conciertos, orquestas, actividades tradicionales, espectáculos y citas deportivas, con un presupuesto de 190.000 euros.
La programación arrancará el 6 de septiembre con la inauguración de la Feria de Produtos Tradicionais do Eixo Atlántico de Galicia e Norte de Portugal, en la playa fluvial, como antesala de las fiestas.
El programa principal comenzará el 11 de septiembre y se prolongará hasta el 14 de septiembre, día grande de O Cristo.
El programa incluye también numerosas citas deportivas, entre ellas el XXXII Madrugón, el LVIII Descenso Internacional do Sil, el VI Descenso Popular, la XXXVIII Milla Urbana, el IX Memorial Jess Carrera de fútbol sala, el II Torneo Popular de Tenis, el campeonato de petanca y el torneo de pádel.
Además, las fiestas contarán con la tradicional Fiesta de las Pandillas, que tendrá al grupo local El Patio de Leni como protagonista de la sesión vermú.
El cartel de las fiestas ha sido realizado este año por Marisú Miranda, que también expondrá una colección de retratos de vecinos de O Barco realizados a partir de fotografías tomadas el pasado año.
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