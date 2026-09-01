Programa completo de las Fiestas de O Cristo 2026 en O Barco

Las Fiestas de O Cristo 2026 de O Barco ya tienen programa. El Concello ha preparado una programación que combina conciertos, orquestas, actividades tradicionales, espectáculos y citas deportivas, con un presupuesto de 190.000 euros.

La programación arrancará el 6 de septiembre con la inauguración de la Feria de Produtos Tradicionais do Eixo Atlántico de Galicia e Norte de Portugal, en la playa fluvial, como antesala de las fiestas.

El programa principal comenzará el 11 de septiembre y se prolongará hasta el 14 de septiembre, día grande de O Cristo.

Programa de las Fiestas de O Cristo 2026 de O Barco

6 de septiembre: inauguración de la Feria de Produtos Tradicionais do Eixo Atlántico de Galicia e Norte de Portugal , en la playa fluvial.

11 de septiembre: a las 21:00 horas , pregón de las fiestas en la Plaza Mayor. El Concello todavía no ha desvelado quién será el encargado de pronunciarlo.

12 de septiembre: jornada musical con el Combo Dominicano , el grupo local The Black Wings y el concierto de Xoel López , que será uno de los platos fuertes de las fiestas en el Campo da Festa.

13 de septiembre: actuación de las orquestas Capitol y América de Vigo .

14 de septiembre: día grande de las fiestas. La orquesta Panorama City protagonizará la jornada musical. Por la tarde, la Banda de Música Ciudad de Ponferrada actuará en el Paseo do Malecón, en la zona de Correos. También tendrán lugar la tradicional procesión de O Cristo, acompañada por calantornias y cabezudos, además de pasacalles, grupos de música tradicional y un espectáculo de circo de calle.

Actividades deportivas

El programa incluye también numerosas citas deportivas, entre ellas el XXXII Madrugón, el LVIII Descenso Internacional do Sil, el VI Descenso Popular, la XXXVIII Milla Urbana, el IX Memorial Jess Carrera de fútbol sala, el II Torneo Popular de Tenis, el campeonato de petanca y el torneo de pádel.

Además, las fiestas contarán con la tradicional Fiesta de las Pandillas, que tendrá al grupo local El Patio de Leni como protagonista de la sesión vermú.

El cartel de las fiestas ha sido realizado este año por Marisú Miranda, que también expondrá una colección de retratos de vecinos de O Barco realizados a partir de fotografías tomadas el pasado año.