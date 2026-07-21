El Supremo confirma 12 años de prisión para la mujer que asfixió a Leticia Sanabria en O Barco

Fátima A. declarando en la Audiencia Provincial por el crimen de Leticia Sanabria

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 12 años de prisión impuesta a Fátima A., acusada de matar a su compañera de piso, Leticia Sanabria, en O Barco de Valdeorras en septiembre de 2021. La resolución, contra la que ya no cabe recurso, ratifica el fallo dictado previamente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La Sala ha rechazado íntegramente el recurso de casación presentado por la defensa de la condenada, que solicitaba una rebaja de la pena alegando, entre otras cuestiones, la aplicación de la circunstancia atenuante de drogadicción. Además, el Supremo le impone el pago de las costas procesales derivadas de esta última instancia judicial.

Una condena firme por homicidio

La acusada había sido condenada inicialmente por la Audiencia Provincial de Ourense el 4 de abril de 2025 a 12 años y seis meses de prisión por un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad. Asimismo, se le impuso el pago de una indemnización de 150.000 euros a los familiares de la víctima.

Posteriormente, el TSXG estimó parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa y redujo la pena a 12 años de cárcel, manteniendo el resto de pronunciamientos de la sentencia.

Ahora, el Tribunal Supremo confirma esa condena, que adquiere carácter definitivo.

El crimen ocurrió en septiembre de 2021

Según recoge la sentencia, la víctima, una mujer de 29 años y origen paraguayo, conoció a la acusada cuando comenzó a trabajar en un club de alterne de O Barco de Valdeorras, donde ambas ejercían la prostitución.

La resolución judicial señala que la condenada asumió un papel de protección y asesoramiento hacia la joven, con la que compartía vivienda.

La madrugada del 10 de septiembre de 2021, ambas regresaron juntas del establecimiento donde trabajaban. Entre las cuatro y las seis de la mañana se produjo una discusión que derivó en un enfrentamiento físico.

Murió por asfixia tras un forcejeo

Durante el altercado, la víctima ofreció resistencia y se produjo un forcejeo en el que sufrió múltiples contusiones.

Finalmente, según considera probado la sentencia, la acusada utilizó un objeto blando que colocó sobre el rostro de la víctima y le taponó las vías respiratorias, presionando de forma continuada hasta provocarle la muerte por asfixia.

El alto tribunal concluye que quedó acreditada la intención de acabar con la vida de la joven y descarta los argumentos esgrimidos por la defensa para solicitar una reducción de la condena.