Teatro y memoria al aire libre con el Ciclo “De Perto” en O Barco

El Ciclo De Perto continúa esta semana su programación cultural en O Barco con una nueva cita al aire libre. Los jardines de la Casa Grande de Viloira acogerán este martes, a partir de las 20.30 horas, la representación de Estremonías da Silva, un espectáculo de LÎLÂ Teatro que invita al público a meterse de lleno en la tradición oral a través del teatro y la narración en una tarde que se prevé calurosa.

La compañía propone un recorrido por cuentos, leyendas y personajes del imaginario popular, recuperando historias que han pasado de generación en generación y llevándolas al escenario con una puesta en escena cercana, dinámica y cargada de humor. La palabra se convierte en el hilo conductor de una función en la que la interpretación y la conexión con el público son las principales características de un espectáculo pensado para todas las edades.

Con esta propuesta, LÎLÂ Teatro busca reivindicar la cultura de la zona y la riqueza de la tradición oral, mostrando que las historias de siempre siguen teniendo vida en la escena contemporánea.

La programación no se detendrá ahí. El viernes 24, víspera del festivo de Santiago Apóstol, el ciclo vivirá una de sus citas más esperadas con la presencia de Quico Cadaval y Celso Sanmartín, dos de los grandes referentes de la narración oral en Galicia. Ambos llevarán a escena Dous ollos de vidrio, un espectáculo inspirado en la obra homónima del escritor Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, en el que combinan literatura, interpretación y humor para ofrecer una particular visión del universo del autor rianxeiro.

Mientras que el próximo martes Vero Rilo realizará su espectáculo Lavandeiras, de nuevo a las 20.30 horas y en los jardines de la Casa Grande de Viloira con un espectáculo que pone el foco en la memoria, las historias de vida y el legado de las mujeres que durante generaciones hicieron del río un lugar de trabajo, encuentro y transmisión de saberes.

A través de la palabra, Vero Rilo reconstruye una imagen repetida durante siglos en Galicia: la de las mujeres arrodilladas a la orilla del río lavando la ropa. Sin embargo, el espectáculo va mucho más allá de esa estampa cotidiana para adentrarse en el universo de las leyendas, los cuentos populares y la memoria histórica que rodea a las lavandeiras.

De este modo, el Ciclo De Perto continúa sumando actuaciones en una edición que vuelve a estar marcada por la apuesta desde la concellería de Cultura por acercar propuestas de calidad a O Barco, con teatro, narración oral y música.