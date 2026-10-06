Un vecino de O Barco irá a juicio acusado de comprar imágenes íntimas a una menor

El edifcio de los Juzgados de O Barco, en donde se instruyó la denuncia.

Un barquense está acusado de pagar hasta 1.020 euros a una menor de 15 años de O Barco de Valdeorras a cambio de fotografías y vídeos de contenido sexual entre los meses de mayo y diciembre de 2023. Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, el contacto se inició en febrero de ese mismo año cuando el acusado se comunicó con la víctima a través de la red social Instagram.

El encausado, que conocía previamente a la menor y era plenamente consciente de su edad, entabló conversación con ella con el fin de ganarse su confianza para, posteriormente, comenzar a ofrecerle dinero a cambio de imágenes íntimas.

A lo largo de esos meses, la víctima envió numeroso material de este carácter -incluyendo imágenes propias y otras obtenidas de internet en las que aparecían menores-, al que el hombre respondía con mensajes de tono explícito animándola a continuar. A cambio, realizaba transferencias económicas a través de la aplicación Halcash que la menor retiraba de forma acumulada en cajeros automáticos.

Por estos hechos, que el Ministerio Público considera constitutivos de un delito de ciberacoso sexual a una menor de 16 años, solicita para el inculpado una pena de un año y seis meses de prisión.

El procedimiento judicial seguirá su curso hacia la celebración de un juicio oral en el Juzgado de lo Penal, dado que la audiencia preliminar señalada para este lunes ha concluido sin que se haya alcanzado un acuerdo de conformidad entre la defensa y el Ministerio Fiscal.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía exige el cumplimiento de diversas medidas accesorias de protección, como la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima o comunicarse con ella por un tiempo de dos años superior a la condena, tres años de libertad vigilada y la inhabilitación para ejercer cualquier profesión o actividad que implique contacto directo con menores por un periodo superior en cinco años a la pena de cárcel.

Asimismo, el escrito de acusación interesa la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la imposición del pago de las costas procesales.