La confusa llamada a emergencias del Crimen de O Bolo: “Dinlle cun cuchillo... envíen unha ambulancia”

Imagn ilustrativa de la conversación del crimen de O Bolo.

Pregunta. Operadora: 112 Galicia, boa tarde.

Respuesta. Hombre: Sí, buenas tardes. ¿Podían mandar una ambulancia a As Ermidas?

P. Operadora: Tiveron unha pelexa vostede e a muller?

R. Hombre: Sí. Está moi... está moi mal ela.

P. Operadora: E que foi o que pasou?

R. Hombre: Pois, deille cun cuchillo.

P. Operadora: Dígame o teléfono do que me chama.

R. Hombre: ***

P. Operadora: Sí.

R. Hombre: ***

P. Operadora: En que concello é isto?

R. Hombre: É... O Bolo.

P. Operadora: En donde?

R. Hombre: O Bolo. As Ermidas.

P. Operadora: As Ermidas, pero en que concello?

R. Hombre: Do Bolo.

P. Operadora: O Bolo. E que número?

R. Hombre: O cincuenta e dous.

P. Operadora: Ermidas, que é, parroquia ou lugar?

R. Hombre: É a parro... a parroquia.

P. Operadora: E cal é o lugar? Como se chama a aldea?

R. Hombre: As Ermidas.

P. Operadora: Esa é a parroquia, pero como se chama a aldea?

R. Hombre: É... O Bolo. Pero mande, mande máis rápida.

P. Operadora: Pero escóiteme un momento.

R. Hombre: Sí.

P. Operadora: Vostede vive no Bolo?

R. Hombre: Non, nas Ermidas.

P. Operadora: Pero eso é no concello do Bolo ou é en Ourense?

R. Hombre: É no concello do Bolo.

P. Operadora: O Bolo, As Ermidas.

R. Hombre: Sí.

P. Operadora: E en que número?

R. Hombre: ***

P. Operadora: ***

R. Hombre: Está moi mal.

P. Operadora: Vale, paso xa a urxencias médicas, non colgue.

Este fue el primer mea culpa de Manuel Vidueira Rodríguez (74 años) al 112 Galicia tras asestar una puñalada mortal a su esposa el 6 de abril de 2025 sobre las 17,30 horas. La crudeza de la confesión chocó con la rigidez del protocolo telefónico. Mientras el agresor insistía en la extrema gravedad de la víctima, la comunicación se atascó durante unos instantes críticos porque la operadora trataba de encajar la dirección exacta en el sistema.

Tras una serie de preguntas para aclarar si As Ermitas era “parroquia o lugar” y si O Bolo pertenecía a Ourense, el propio homicida tuvo que interrumpir el bucle burocrático para suplicar celeridad: “Pero mándemela rápida”. Entonces la llamada fue transferida a urgencias médicas.

Esta dramática confesión telefónica supone la piedra angular sobre la que la defensa de Vidueira intenta edificar su salvación penal. En su escrito de calificación provisional, el letrado Luis Manuel Salgado Carbajales utiliza esa petición de auxilio para justificar una rebaja drástica de la pena.

Frente a los 25 años de cárcel que reclaman las acusaciones, la defensa alega un homicidio por imprudencia grave, y solicita para el anciano una pena de seis meses de prisión. Para articular esta mínima petición de condena, el abogado expone una cadena ininterrumpida de asunción de culpa que busca apuntalar la atenuante de confesión.