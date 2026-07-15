Tragedia en O Bolo: el joven de 26 años que murió en un accidente estaba en la provincia trabajando

Una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta cámper dejó este martes un muerto en las carreteras de O Bolo. El suceso ocurrió minutos antes de las cuatro de la tarde en el kilómetro 39 de la OU-533, la carretera que une A Gudiña y A Rúa, a la altura de Lentellais. Las primeras informaciones ya apuntaban a un suceso grave, ya que el conductor del coche se encontraba atrapado en su interior.

Los equipos de emergencia tras el accidente mortal en O Bolo.

Por ello, rápidamente se movilizaron a los servicios de emergencia: Urxencias Sanitarias, helicóptero medicalizado, bomberos de Valdeorras, el GES de A Veiga, la Guardia Civil de Tráfico y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de O Bolo. Una vez en el lugar, los efectivos lograron excarcelar a la víctima del vehículo, pero solo se pudo confirmar su fallecimiento.

Se trata de Jorge Morcillo García, un joven de 26 años vecino de Madrid que estaba en la zona por motivos laborales. En 2022 acabó sus estudios en la Universidad Politécnica de Madrid y, tras dos experiencias laborales previas, comenzó hace un año a trabajar en una empresa de Lleida de servicios medioambientales que está realizando controles ecológicos en la cuenca del Sil.

En ella, ejercía como técnico medioambiental de instalaciones hidráulicas, puesto desde el que tenía la oportunidad de aplicar sus conocimientos y contribuir a la protección y mejora del entorno en el ámbito de la energía hidráulica.

Precisamente, el joven iba a bordo del vehículo de la empresa, un Nissan X Trail, en el momento en el que sufrió el accidente. Junto a él viajaba otro ocupante, quien resultó ileso, aunque fue trasladado al centro hospitalario. En el otro vehículo implicado, una furgoneta cámper con matrícula búlgara, viajaban dos adultos y dos menores, quienes resultaron heridos leves.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó el Equipo de Investigación de Siniestros de la Guardia Civil para esclarecer las causas que originaron la colisión. Las primeras informaciones apuntan a que el hombre fallecido sí hacía uso del cinturón de seguridad. El suceso de este martes asciende a ocho el número de víctimas mortales en las carreteras de la provincia en lo que va de año.