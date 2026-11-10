¿Sabe usted que Balaídos acogió un adelanto del documental sobre las pulpeiras de O Carballiño?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, Balaídos acoge un adelanto del documental sobre las pulpeiras de O Carballiño y su vínculo con el Celta, que se estrena este jueves

Presentación en Balaídos de un adelanto de "O Carballiño: pulpo á feira, sangue Celta".
Presentación en Balaídos de un adelanto de "O Carballiño: pulpo á feira, sangue Celta". | La Región

¿Sabe usted que el Estadio de Balaídos pudo ver un adelanto del documental “O Carballiño: pulpo á feira, sangue Celta”? ¿Que el proyecto es de la productora Celta Media y que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del concello carballiñés? ¿Que la obra trata sobre las pulpeiras y la relación de la villa con el club vigués? ¿Y que no hace falta esperar mucho para verlo porque se estrenará este jueves?

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