¿Sabe usted que Balaídos acogió un adelanto del documental sobre las pulpeiras de O Carballiño?

¿Sabe usted que el Estadio de Balaídos pudo ver un adelanto del documental “O Carballiño: pulpo á feira, sangue Celta”? ¿Que el proyecto es de la productora Celta Media y que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del concello carballiñés? ¿Que la obra trata sobre las pulpeiras y la relación de la villa con el club vigués? ¿Y que no hace falta esperar mucho para verlo porque se estrenará este jueves?