¿Sabe usted que Balaídos acogió un adelanto del documental sobre las pulpeiras de O Carballiño?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, Balaídos acoge un adelanto del documental sobre las pulpeiras de O Carballiño y su vínculo con el Celta, que se estrena este jueves
¿Sabe usted que el Estadio de Balaídos pudo ver un adelanto del documental “O Carballiño: pulpo á feira, sangue Celta”? ¿Que el proyecto es de la productora Celta Media y que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del concello carballiñés? ¿Que la obra trata sobre las pulpeiras y la relación de la villa con el club vigués? ¿Y que no hace falta esperar mucho para verlo porque se estrenará este jueves?
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