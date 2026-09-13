Momento de la recreación de la Baixada de Pepa Loba.
Momento de la recreación de la Baixada de Pepa Loba. | Alán Pérez

Galería | Los duelos y secuestros de la Baixada de Pepa Loba en O Carballiño

RECREACIÓN

Duelos, persecuciones y mucho humor tomaron las calles de O Carballiño durante la Baixada de Pepa Loba, una recreación que volvió a llenar la villa de acción y personajes de otra época.

La Baixada de Pepa Loba volvió a convertir las calles de O Carballiño en el escenario de una historia cargada de acción, humor y tensión. Duelos, persecuciones y personajes caracterizados sorprendieron a vecinos y visitantes durante la recreación.

La propuesta llevó a las calles algunos de los momentos más intensos de la trama, con Pepa Loba y su cuadrilla enfrentándose a jueces, verdugos, agentes y otros protagonistas de una historia marcada por la crítica social y los giros inesperados.

Durante más de una hora, la representación mantuvo la atención del público mientras la acción cambiaba de escenario por distintos puntos de la villa. Una sucesión de imágenes que resume el ambiente de una de las citas más singulares de las fiestas de O Carballiño.

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