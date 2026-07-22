Galería | La tradición reúne a cientos de vecinos en la Madanela de O Carballiño

Cientos de personas volvieron a reunirse el 22 de julio en la Romaría da Madanela, la única celebración de este tipo que se conserva dentro del Concello de O Carballiño. La cita honra a Santa María Magdalena en la carballeira en torno a la ermita, en la parroquia de Santa Uxía de Lobás, y está organizada por la Comisión de Festas de Lobás, que mantiene viva así una de las grandes celebraciones populares del municipio.

La jornada comenzó desde primera hora de la mañana con las misas celebradas en la ermita de A Madanela, hasta llegar al acto central de las 13.00 horas, con la misa solemne y la procesión acompañada por el grupo Feitizo de Pau. La imagen de Santa María Magdalena volvió a recorrer el entorno de la capilla seguida de los numerosos devotos que cada año se dan cita, tanto de la parroquia como de otras zonas limítrofes.

Tras la celebración religiosa, las mesas familiares volvieron a ocupar el entorno de la ermita para compartir comida, conversación y música. La comida estuvo amenizada por el grupo de gaitas de Castrodeallo, recuperando el ambiente festivo que durante décadas convirtió A Madanela en una de las grandes citas del verano carballiñés.

Con el objetivo de reforzar la celebración y colaborar con su organización, el Concello de O Carballiño recuperó este año su mesa institucional dentro de la comida popular en la carballeira da Madanela, a la que se sumaron 40 comensales.

El alcalde, José Castro, explicó que “dende a asociación nos pediron colaboración e nos decidimos recuperar a mesa do Concello do Carballiño e invitar a todos os que quixeran vir, cun prezo de 30 euros dos que 15 son para a comisión de festas”. El regidor destacó además la importancia de mantener una tradición que considera “a romaría que é do Carballiño” y recordó que “cada ano hai menos xente e por iso hai que intentar recuperar estas tradicións que son importantes para as parroquias e para o concello”.

La tesorera de la Comisión de Festas de Lobás, Lourdes Pérez, reivindicó el valor sentimental de la cita. “A romaría viñan as familias que traian a comida e poñíanse no chan. Ademais a patrona é moi venerada, na parroquia temoslle moito fervor e ademais é a tradición dos nosos avós”, señaló. Destacó también que “é a única romaría do Carballiño e é unha tradición que temos que manter viva porque ademais é un sitio precioso”.

Manuel Fernández “Trigás”, secretario de la asociación, recuerda que acudía desde niño: “Eu viña xa cos meus avós e intento manter a tradición. A xente que viña a romaría era de Loureiro e Santa Uxía, e tamén do Carballiño e logo cada un traía os seus invitados, como fago eu aínda hoxe”.

Fernández recuerda que antiguamente “comíamos sentados no chan e viñan moitos pulpeiros porque antes esto estaba abarrotado de xente”, aunque reconoce que “hoxe aínda se xuntan centos de persoas pero antes eran milleiros”.

También cuenta que “había tanta devoción á virxe que antes a xente daba voltas ao redor da capilla de rodillas, e cando sacaban a santa a procesión moitos emigrantes que estaban fora clavaban billetes no manto da santa, que iba vestida de billetes”.

La jornada contó también con presencia política. El PSOE organizó su propia mesa y el PP se integró en la carpa municipal, al igual que Espazo Común, cuyo representante, Pachi Vázquez, natural de la vecina parroquia de A Piteira, recordó que “A Madanela, A Saleta en Boborás e Santa Cruz en San Clodio eran as grandes festas no Carballiño”, y defendió potenciar este evento “porque o lugar préstase para facer unha gran romaría, promocionala e incentivala”, dijo.

La celebración continuará hoy en Santa Uxía de Lobás, con misa y procesión en la iglesia parroquial y, por la noche, una verbena amenizada por la orquesta Compostela.