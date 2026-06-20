Mina Doade supera un recurso judicial europeo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la decisión de la Comisión Europea de designar como proyectos estratégicos las minas de Mina Doade, en Beariz, junto a las de Las Navas, en Cáceres, y Barroso Lithium, en Portugal, tras rechazar un recurso presentado por la ONG ClientEarth.

La organización solicitaba la anulación de la decisión implícita de la Comisión por la que se denegó el acceso a documentos relacionados con el Reglamento de Materias Primas Fundamentales y se otorgó dicho estatus a los tres proyectos, pero el presidente de la Sala Segunda del TJUE decidió archivar el asunto en un auto del 21 de abril.

Para la empresa promotora de Mina Doade, el Grupo Samca, esta resolución respalda el procedimiento mediante el cual la Comisión Europea declaró estratégicos estos proyectos. Un apoyo que la empresa suma a otra respuesta de la Comisión ante 11 reclamaciones de organizaciones ambientalistas presentadas en junio de 2025 en fase administrativa previa al recurso judicial. Entonces, la Comisión consideró que eran “parcialmente inadmisibles pero, en cualquier caso, infundadas”, según la corporación.