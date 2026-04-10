Relevo en la gestión del agua en O Carballiño

Augas do Arenteiro es ya la nueva concesionaria del ciclo integral del agua en O Carballiño. La empresa, integrada por la UTE formada por Copasa, Espina y Geseco, gestionará durante los próximos 20 años el abastecimiento, saneamiento y depuración en el municipio, tomando el relevo de Viaqua, concesionaria del servicio durante más de 30 años.

La adjudicación, aprobada en pleno el pasado mes de diciembre, tiene un coste de 60 millones de euros e incluye el compromiso de destinar 8 millones en los primeros cinco años a la mejora de redes e infraestructuras.

Entre las principales actuaciones figuran la construcción de nuevos depósitos de agua, la renovación del parque de contadores y la mejora de las depuradoras de los ríos Arenteiro y Carrás, además de la renovación de redes y la separación de pluviales y fecales en varias calles. Desde el Concello subrayan que “tras o traspaso, estamos tentando que se axilice o máximo posible o inicio da execución das obras incluídas no contrato”.

Augas do Arenteiro cuenta con nuevas oficinas en la Calle Cánovas del Castillo, conservando el mismo personal tras subrogar a los trabajadores de Viaqua. El nuevo contrato lleva aparejada una subida del 35% en las tarifas del agua, saneamiento y depuración, que ya se incorporará a los nuevos recibos.