POLÍTICA NO ADSCRITA
Sofía García mantendrá el acta de edil tras dejar el BNG en O Carballiño
Sofía García seguirá formando parte de la Corporación Municipal de Carballiño tras presentar la semana pasada su baja en el BNG. La edil confirmó que se mantendrá como no adscrita para “continuar traballando pola veciñanza, cumprindo o compromiso que adquirín cando me presentei ás eleccións municipais”.
García dijo sentirse “mais tranquila” para desarrollar su labor sin condicionantes. “Non deixo a política, senón unha situación insostible que non me permitía traballar con liberdade e independencia”, señaló.
En el momento de anunciar su baja de la formación, García aludía a “profundas e sostidas discrepancias políticas co consello local do BNG do Carballiño” y a “unha dinámica interna basada na presión constante, o ninguneo sistemático, a difamación e o desprezo”. Por su parte, el Consello Local del BNG emitía un comunicado señalando que “as actas obtidas baixo as siglas da nosa organización son do proxecto colectivo”.
La renuncia de Sofía García evidencia la crisis del BNG a nivel local y deja a la formación sin representación en la Corporación Municipal, ya que era su única edil.
