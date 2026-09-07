Susto en O Carballiño tras un incendio provocado por una sartén

Los bomberos en el punto del incendio urbano en O Carballiño.

Un incendio urbano registrado en una vivienda de la calle Faustino Santalices, en O Carballiño, movilizó a los servicios de emergencia tras arder una sartén en la cocina.

La intensa humareda generada por las llamas se extendió rápidamente hacia el portal y la caja de escaleras del edificio, provocando que varios vecinos abandonaran el inmueble por su propio pie ante la acumulación de humo.

Efectivos de bomberos acudieron al lugar para sofocar el fuego y proceder a la ventilación de las zonas comunes y de la vivienda afectada. A pesar de la intensa nube de humo y el susto inicial, el suceso se saldó sin personas afectadas ni heridos.