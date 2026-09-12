Susto en O Carballiño: movilizan a los bomberos por un vecino sin batería en el móvil

Los servicios de Emergencia en el lugar de alerta en O Carballiño.

Un despliegue de los servicios de emergencia alteró la rutina de la rúa Julio Rodríguez Soto, en O Carballiño. La intervención se activó después de que una mujer alertase al 112 Galicia al no conseguir contactar con su padre telefónicamente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Emergencias de O Carballiño y de la Guardia Civil. Ante la posibilidad de que el hombre se encontrase en el interior de la vivienda y no pudiera abrir la puerta, los bomberos desplegaron un camión escala y accedieron al inmueble por una de las ventanas.

Una vez en el interior, los efectivos comprobaron que el hombre se encontraba en perfecto estado. La razón por la que no respondía a las llamadas ni abría la puerta era mucho más sencilla: su teléfono móvil se había quedado sin batería.

La intervención concluyó pocos minutos después y el operativo quedó finalmente en un despiste sin consecuencias, sin que fuese necesario ningún otro tipo de actuación.