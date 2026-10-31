Galería | La Veracruz inicia su año jubilar tras la procesión, en fotos
EVENTO HISTÓRICO
O Carballiño vivió una jornada marcada por la fe y la solemnidad con el inicio del año jubilar de la Veracruz. La apertura de la Puerta Santa, presidida por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, estuvo precedida por un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda y una procesión por las calles de la villa.
El año jubilar de la Veracruz ya comenzó tras la apertura de la Puerta Santa en O Carballiño. Una jornada histórica en la villa ourensana que contó con la presencia de autoridades locales y regionales para la cita.
Todo comenzó con un minuto de silencio por las vícitimas del accidente de tren de Urda antes de la procesión por las calles de O Carballiño donde autoridades eclesiásticas, políticas y fieles acompañaron al santísimo antes de que Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Ourense, abriera la Puerta Santa de la iglesia de la Veracruz.
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Los monaguillos juegan en los alrededores de la Veracruz.
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Leonardo Lemos, obispo de Ourense, comparte un tiempo con las monjas presentes antes del acto.
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Camino a la procesión de la Veracruz.
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El obispo de Ourense, Leonardo Lemos; y Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, junto a José Rafael Castro-Gil Seijas, conselleiro de O Carballiño.
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Miguel Santalices, candidato del Partido Popular por Ourense al Senado, llega al acto.
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Inicia la procesión de la Veracruz.
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La música de gaitas acompaña la procesión de la Veracruz.
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Miguel Santalices, candidato del Partido Popular por Ourense al Senado; Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense; José Rafael Castro-Gil Seijas; conselleiro de O Carballiño y Manuel Pardo; delegado de la Xunta en Ourense; durante la procesión.
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Leonardo Lemos sujeta y eleva el santísimo durante la procesión de la Veracruz.
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El obispo de Ourense, Leonardo Lemos, delante de la Puerta Santa de la Veracruz.
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Leonardo Lemos realiza una homilía antes de abrir la Puerta Santa de la Veracruz.
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Instantes previos a que Leonardo Lemos, obispo de Ourense, abre la Puerta Santa de la Veracruz.
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Leonardo Lemos, obispo de Ourense, abre la Puerta Santa de la Veracruz.
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Queda abierta la Puerta Santa de la Veracruz e inicia el año jubilar.
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