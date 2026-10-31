Galería | La Veracruz inicia su año jubilar tras la procesión, en fotos

O Carballiño vivió una jornada marcada por la fe y la solemnidad con el inicio del año jubilar de la Veracruz. La apertura de la Puerta Santa, presidida por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, estuvo precedida por un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda y una procesión por las calles de la villa.

El año jubilar de la Veracruz ya comenzó tras la apertura de la Puerta Santa en O Carballiño. Una jornada histórica en la villa ourensana que contó con la presencia de autoridades locales y regionales para la cita.

Todo comenzó con un minuto de silencio por las vícitimas del accidente de tren de Urda antes de la procesión por las calles de O Carballiño donde autoridades eclesiásticas, políticas y fieles acompañaron al santísimo antes de que Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Ourense, abriera la Puerta Santa de la iglesia de la Veracruz.