Berán adjudica la gestión de su balneario por 6.000 euros al año

Casi 20 años después de su construcción, el Balneario de Berán se encamina hacia su apertura después de que la Entidad Local Menor de Berán aprobase la adjudicación de la explotación a Balneario de Berán S.L., sociedad constituida por Pablo Fernández Casares, la única empresa que se presentó al concurso. La adjudicación, que deberá ser ratificada en el pleno de este jueves por el Concello de Leiro, se produce después de que el anterior concurso quedase desierto y de que la entidad modificase las condiciones para facilitar la concurrencia de empresas.

Así, el contrato establece un canon anual de 5.000 euros más otros 1.050 euros, con una carencia los dos primeros años, en los que se pagará un canon de 500 euros por cada ejercicio.

El presidente de la Entidad de Berán, Avelino Carballal, expresó su satisfacción por llevar a término el proceso. “Viamos que non tiña salida e houbo que reformar as condicións e dar mais facilidades, pero estamos satisfeitos de que se adxudicase. Xa eran horas”.

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Carballal espera que la apertura tenga también un efecto positivo sobre la actividad de la localidad. “Dará ingresos a Berán, e darálle vida ao pueblo, porque virá xente a Beade e a Leiro”, señala. Recuerda que la calidad de las aguas termales es excelente y que las instalaciones están totalmente reformadas, y, aunque no cuentan con alojamiento, adelanta que ya hay alguna empresa interesada en algún proyecto de alojamiento turístico en el entorno.

Por su parte, el alcalde de Leiro, Francisco Fernández, adelantó que el Gobierno local ratificará la adjudicación en el pleno de este jueves. “Para min como alcalde é unha satisfacción que se faga esta adxudicación, e deixa claro que eu non era o impedimento, como decían algúns. Nós sempre estivemos a favor do balneario”, afirmó.

El regidor consideró que la apertura es una oportunidad para dinamizar la zona y generar actividad económica en Berán y su entorno, reforzando el atractivo turístico y termal del territorio. “É importante para Berán e Leiro, pero tamén para todo O Ribeiro e para toda a provincia”, señaló. Recordó que “Ourense é unha provincia termal polas súas excelentes augas e instalacións e agora sumamos unha máis, o que lle vai dar un novo pulo ao termalismo”.