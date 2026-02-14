San Mauro comienza su esperada rehabilitación

La capilla de San Mauro, en A Arnoia, será rehabilitada con una inversión de 195.000 euros financiados por la Xunta para solucionar los problemas de humedad que afectan al edificio. La Consellería de Cultura acaba de anunciar la adjudicación del proyecto, que contará con un plazo máximo de ejecución de cuatro meses.

El delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, y el alcalde de A Arnoia, Rodrigo Aparicio, visitaron la capilla para abordar las actuaciones a realizar.

El alcalde subrayó la relevancia que tiene la capilla para los vecinos, “tanto polo valor relixioso como patrimonial”, ya que se trata de un monumento del siglo XII y que acoge las celebraciones religiosas de la Romaría de San Mauro en enero y en pascua y de San Bartolomé. “É unha demanda que temos dende hai oito anos, tras acadar un acordo co obispado a cambio da cesión dunha finca. É un dos elementos patrimoniais máis destacados do concello, moi apreciado polos veciños e visitado polos turistas”, señaló, recordando que arrastra un deterioro importante que obligó incluso a apuntalar el tejado para evitar su derrumbe.

Esta actuación resolverá los problemas de estanqueidad de la cubierta, los daños en la estructura de madera y las filtraciones en el ábside. También se mejorará la ventilación interior para favorecer la conservación del inmueble y se adaptará el acceso principal. Las obras contemplan la renovación del sistema de cubrición, la recuperación de elementos originales en buen estado, la sustitución de carpinterías deterioradas y la modernización de la instalación eléctrica e iluminación. También se colocará un entablado de madera de castaño y en el presbiterio se procederá al cambio del pavimento y se corregirán los peldaños.