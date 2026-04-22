La empresa estratégica y la política torpe

La comparecencia de Javier Hidalgo, como testigo (conviene subrayarlo) en el Tribunal Supremo por el caso Koldo, es otra demostración palmaria de que los políticos van a lo suyo y lo suyo es alcanzar o mantenerse en el poder, caiga quien caiga. Y a los empresarios no les queda otra que comulgar con lo que los políticos impongan y la administración disponga.

Lo que los propietarios de Air Europa lograron en su momento, y se ha cuestionado siempre con intereses partidistas, es que el Gobierno de turno les concediese un crédito, en condiciones extremadamente leoninas, como bien explicó ayer Javier Hidalgo, para salvar a una empresa estratégica para los intereses españoles y de la que dependían cientos de familias de las derivas de una pandemia sin precedentes.

Los únicos culpables son los políticos, sus miserias y su afán de enriquecerse sin haber tenido jamás la más mínima idea de la dificultad que comporta construir una empresa sin morir en el intento

Pasado el tiempo, la empresa ha pagado todo lo que debía, con sus cuantiosos intereses, pero increíblemente todavía hoy ha de verse envuelta en titulares y procesos judiciales en los que los únicos culpables son los políticos, sus miserias y su afán de enriquecerse sin haber tenido jamás la más mínima idea de la dificultad que comporta construir una empresa sin morir en el intento, ni cuánto se se sufre para conservarla y pagar las nóminas cada mes. Y hacerlo todo ello en no pocas ocasiones, con los políticos y las administraciones jugando extrañamente a la contra.