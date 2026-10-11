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Tamara Balboa

Moito máis ca un ximnasio: Vilardevós ten viño, ganadeiría, servizos e futuro

TRIBUNA

Publicado: 11 oct 2026 - 07:55
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región

Como alcaldesa de Vilardevós, considero necesario facer algunhas precisións sobre a información publicada o pasado 5 de outubro acerca do noso concello.

É certo que non dispoñemos de ximnasio, pero Vilardevós conta cunha importante actividade social, deportiva e cultural, na que teñen un papel fundamental as asociacións e colectivos locais, como “Entre Nós”, “Asanta Teranga” e “Portas Abertas”.

Tamén queremos poñer en valor a nosa actividade vitivinícola. Vilardevós conta con viñas dentro da Denominación de Orixe, entre elas a de maior extensión de Galicia, e está en construción a primeira adega do concello, en Berrande, con oito hectáreas en produción.

Como alcaldesa, creo que é importante transmitir unha visión real e completa de Vilardevós: un concello rural con actividade, servizos, iniciativas e, sobre todo, con persoas que traballan cada día polo seu futuro.

A nosa economía complétase con máis de vinte hectáreas de maceiras, un dos primeiros hortos solares de Galicia e numerosas empresas de construción, explotacións de porcino, avicultura, apicultura, vacún, ovino, cabrún e foie gras. En canto aos servizos, contamos con supermercados, comercio, bares, farmacia, panadarías, perruquerías, casas niño e establecementos tamén nas nosas aldeas.

O Centro Educativo Rodolfo Núñez Rodríguez presenta, ademais, un dos números de alumnado máis elevados dos últimos anos, un dato especialmente significativo para o futuro do municipio.

Como alcaldesa, creo que é importante transmitir unha visión real e completa de Vilardevós: un concello rural con actividade, servizos, iniciativas e, sobre todo, con persoas que traballan cada día polo seu futuro.

Desde o Concello convidamos cordialmente aos responsables de La Región a visitar Vilardevós e coñecer de primeira man todo o que o noso municipio ten que ofrecer.

Porque Vilardevós é moito máis ca un ximnasio: é un concello vivo, orgulloso do seu presente e comprometido co seu futuro.

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