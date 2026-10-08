170 comercios de Ourense regalarán cultura teatral

La nueva obra de teatro de Roberto de la Torre, el director principal de Delatoute Prod, titulada “La muñeca Dorada”, se estrenará el 15 de octubre en el Auditorio Municipal de Ourense, pero las entradas no van a estar a la venta en ningún lugar. La única forma de acceder al auditorio será mediante las invitaciones distribuidas por los 170 establecimientos locales asociados al CCA Ourense Centro de forma gratuita. La invitación es válida para una sola persona, mayor de 7 años y hasta completar aforo.

La iniciativa, enmarcada en el “Plan Estratégico del Comercio de Galicia 2025-2030”, tiene como objetivo dinamizar e incentivar las compras locales, dándole un valor añadido a las empresas, quienes con cada compra podrán repartir estas invitaciones: “Una compra se convierte en algo más, una oportunidad de disfrutar de cultura y de teatro”, así describia la campaña Luís Rivera Fernández, presidente del CCA, quien también destacó el papel que juegan las artes, y en este caso, el teatro, en la promoción de la economía local: “No se trata simplemente de poner una obra de teatro a disposición del público, queremos que el teatro sea también una herramienta para la dinamización de nuestro comercio, generando actividad en nuestras calles”, explicaba el presidente.

"Con este plan una compra es algo más, una oportunidad de disfrutar del teatro” destacó Rivera Fernández

Este plan cuenta con la colaboración y cofinanciación de la Xunta de Galicia, Comercio Galego, Inorde y Concello de Ourense. En la presentación de la obra las instituciones públicas colaboradoras encomiaron la labor que el CCA está realizando como agente dinamizador de Ourense. La agrupación se encuentra entre los finalistas del Premio Comercio Dinamización de la Xunta, por su undécima edición de la campaña “Shopping night”, donde el comercio y la hostelería se unieron con la danza, la música y la gastronomía. Desde el CCA esperan que con “La Muñeca Dorada” se repita el éxito de fusionar cultura con el comercio local.

Por su parte, Rosendo Fernández, presidente del Inorde, quiso subrayar la importancia del comercio local en el tejido económico de ourensano: “El pequeño gran comercio, de calidad y familiar, es la esencia de Ourense”, explicó Fernández.