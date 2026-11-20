La Sección Segunda de la Audiencia de Ourense ha ratificado la condena impuesta a Jorge O. A., el camionero que en marzo de 2023 atropelló mortalmente a un peatón al incorporarse a la glorieta de la avenida de Zamora con la rúa Seixalbo de la ciudad. El tribunal desestima los recursos de la defensa, la empresa propietaria del vehículo (Extranor Ourense, S.L.) y la aseguradora (Allianz), confirmando el fallo de la titular de la Plaza 1 de la Sección Penal, Victoria Candamo.

La resolución mantiene la pena por un delito de homicidio por imprudencia menos grave, que conlleva una multa de 1.080 euros y la retirada del carné de conducir durante seis meses. Además, ratifica las indemnizaciones que el penado y la aseguradora deberán abonar solidariamente y la empresa de forma subsidiaria a la viuda y los seis hijos de la víctima, una suma superior a los 321.000 euros.

Frente a la tesis de la defensa, que alegó la fatalidad de un "ángulo muerto" y un cruce indebido, los magistrados concluyen que el peatón cruzaba por un lugar habilitado con preferencia de paso. La Sala es tajante al atribuir el siniestro a "la negligente conducta circulatoria del conductor que, con abierta desatención viaria, provoca la ocurrencia del accidente", rechazando que la obligación de ceder el paso al incorporarse a una vía afecte solo a otros vehículos y no a los viandantes.

La Audiencia recalca que las circunstancias obligaban a extremar las precauciones, ya que el camión salía de un camino sin asfaltar, tenía la visibilidad limitada por un autobús estacionado y carecía de "retrovisor frontal que cubriera el ángulo muerto" delantero. Jorge O. A. "prestó mayor atención al tráfico rodado procedente de su izquierda", incorporándose despreocupadamente a la circulación, por confiarse en que el piloto de otro vehículo le cedía el paso (...).