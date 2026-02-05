Más de 50 millones de facturación vienen de jóvenes empresarios

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense (AJE) comienza el año 2026 apostando por la renovación de sus programas formativos, y observando cierta estabilidad en el campo de los jóvenes emprendedores. La agrupación alcanzaba, a cierre del año pasado, los 144 socios, que se traducen en 714 empleos, y una facturación conjunta de 51 millones de euros, lo cual permita a su vepresidenta, Alba Ferro, ver “el vaso medio lleno”.

Sabemos que el talento crece mejor cuando se comparte y que el éxito cobra más sentido cuando cuando se construye junto a otros"

“Arrancamos 2026 manteniéndonos estables, rescatando cuestiones que han funcionado en el pasado, generando nuevas a nivel proyectos, a nivel ideas… para poder impulsar aquellas áreas donde hemos visto que los jóvenes empresarios son más vulnerables”, comentaba Ferro, ampliando también que casi la mitad de los socios se mueve en horquillas de facturación de entre 200.000 y un millón de euros; y que el 9% de los jóvenes empresarios ya supera el millón de euros en facturación.

“Creemos que emprender no es solo crear empresas, sino construir personas”, añade la vicepresidenta. “Sabemos que el talento crece mejor cuando se comparte y que el éxito cobra más sentido cuando cuando se construye junto a otros”, sigue relatando Ferro, quien aboga por fortalecer el tejido y el espíritu comunitario ante cierta falta de apoyo que siguen teniendo quienes buscan establecer su primer negocio.

Lo más complicado para ellos es el arranque, aparte de los referentes, y encontrar quien crea en su proyecto

Falta de referentes

“Hay ilusión, actitud y ganas, pero les falta apoyo”, prosigue Alba Ferro, “lo más complicado para ellos es el arranque, aparte de los referentes, y encontrar quien crea en su proyecto”. Un hándicapa que no ha impedido que nuevos sectores vayan fortaleciéndose en la provincia. “A la hostelería y el comercio, que siguen siendo muy importantes, nos ha sorprendido cómo crecieron las iniciativas en el sector de salud, que están empujando con fuerza, y también la comunicación, donde tendremos que hacer una cobertura óptima”, adelanta Ferro.

Por ello, mantendrán algunos programas tradicionales de la asociación, como “Aprendiendo a Emprender”, o los almuerzos con figuras de diferentes sectores. A otros “les daremos una vuelta de tuerca”, comenta la vicepresidente de AGE, quien recuerda que “el tejido empresarial, el entorno, sostiene a muchos cuando están empezando”.

