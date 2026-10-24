Se Acabó La Fiesta reúne los avales en Ourense y estará en la papeleta de las próximas elecciones generales

Se Acabó La Fiesta (SALF) en Ourense ha reunido ya los avales necesarios para concurrir a las próximas elecciones generales en la circunscripción. La ley electoral exige a los partidos sin representación en el Congreso ni en el Senado las firmas de, al menos, el 0,1 % del censo de cada provincia, 361 en el caso de Ourense. La formación ha alcanzado esa cifra en 15 días de campaña y ha recogido hasta la fecha 419 avales.

El Enlace Autonómico de SALF en Galicia, David Díaz Garrido, ha agradecido la respuesta de los vecinos: "Sentiuse a boa acollida que o partido tivo na provincia. Moitos veciños achegáronse a asinar e a desexarnos sorte nas próximas eleccións". Las firmas se han recogido en todas las comarcas, con paseos informativos, voluntarios recogiendo firmas de forma personal, con establecimientos colaboradores en puntos estratégicos de la provincia y en las acciones de calle celebradas en concellos como Ourense y Xinzo de Limia, cuya difusión se ha publicado durante todo el período de recogida en la cuenta oficial del partido en instagram @salfgalicia.

El Secretario de Organización Nacional, Yeray Iglesias, ha confirmado que el resultado va más allá del trámite legal: "No solo hemos reunido el número suficiente de avales, sino que presentaremos lista electoral en Ourense, integrada por un equipo comprometido y con ganas de hacer que se les acabe la fiesta a los corruptos".

Con los avales asegurados, la organización provincial inicia la preparación de la candidatura, cuyos nombres se darán a conocer una vez presentados los avales ante la Junta Electoral. La recogida de firmas continuará abierta en los mismos puntos para ampliar el margen de seguridad con el que la lista se presentará ante la Junta Electoral.