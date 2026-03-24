Acepta su expulsión del país por una agresión con una botella en la calle Luna de Ourense

Un marroquí aceptó una pena de dos años de prisión, que serán sustituidos por su expulsión del territorio nacional durante cinco años, tras admitir haber agredido a un hombre con una botella. Además, deberá abonar 12.668 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos se remontan a la madrugada del 27 de julio de 2022 en la calle Luna de Ourense. El acusado golpeó al perjudicado en la cabeza con una botella durante una discusión iniciada por causas desconocidas.

A consecuencia del brutal impacto, la víctima sufrió lesiones de gravedad. El acusado declaró ante la jueza: “No me acuerdo porque estábamos perjudicados esa noche”. Pero acabó admitiendo los hechos para sellar un acuerdo de conformidad y evitar una condena mayor.