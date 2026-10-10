Acepta seis meses de cárcel por desvalijar una tragaperras en Ourense

Un vecino de la ciudad aceptó este viernes una pena de seis meses de cárcel por robar en la cafetería Tribunal hace más de cinco años. La Fiscalía solicitaba tres años de cárcel, pero la condena final se ha visto reducida drásticamente tras aplicarse la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, por el excesivo tiempo transcurrido hasta la resolución del caso.

La sustracción se produjo en la madrugada del 11 de marzo de 2019. El acusado y otro individuo forzaron la persiana del local, ubicado en la calle Velázquez. Una vez dentro, reventaron una máquina recreativa para apoderarse de la recaudación, que ascendía a 1.522 euros. Además de la pena privativa de libertad, el acusado deberá asumir las consecuencias económicas de su acción: indemnizar al titular del establecimiento con 850 euros por los desperfectos causados en la persiana y abonar otros 180 euros por el servicio de vigilancia de seguridad requerido en la fecha de los hechos.

Asimismo, el condenado deberá restituir 761 euros, la mitad del botín sustraído. La máquina era coexplotada a partes iguales por el local y la empresa Moure S.L. Al haber renunciado el representante legal de esta última firma a la indemnización, el acusado solo tendrá que devolver la parte del dinero que pertenecía directamente a la cafetería.