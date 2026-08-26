Activo un aviso amarillo por lluvias en 34 concellos en Ourense

Las lluvias volverán a cobrar fuerza en Ourense tras una jornada de tregua. Así lo establecen los modelos de Meteogalicia, que han activado un aviso amarillo por lluvias que afecta a todo el sur de Ourense, abarcando un total de 34 concellos que incluyen Allariz, Xinzo de Limia, Verín, Muíños, A Merca, Baños de Molgas, Xunqueira de Ambía o Vilardevós.

Entre las 12:00 y las 15:00 horas del miércoles 26 de agosto, estos municipios podrían experimentar episodios lluviosos de en torno a 15 litros por metro cuadrado, recomendando el servicio meteorológico prudencia a la hora de desplazarse y no acercarse a zonas susceptibles de inundación, así como alejarse de los cursos de agua.

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De cara al jueves 27, la previsión experimenta una ligera mejoría. Sin avisos en Ourense, pero manteniendo un 95% de probabilidades de precipitaciones. Un panorama que se mantendrá, al menos, hasta el viernes, con temperaturas en ligero ascenso, pero sin alcanzar máximas cercanas a los 30ºC al menos ya hasta el mes de septiembre.