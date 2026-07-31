Adjudicada la restauración de la pasarela de Outariz

La Xunta de Goberno Local do Concello dio luz al contrato de las obras de restauración de la pasarela sobre el río Miño en Outariz. Los trabajos serán realizados por la empresa Mistura, Obras e Proxectos, S.A. al presentar, según el ente local, la mejor oferta en relación de calidad y precio: 1.583.543 euros.

Esta no fue la única contratación que se aprobó ayer. También la contratación por lotes del servicio de mantenimiento y conservación de la señalización horizontal y vertical de tráfico del Concello. Tendrá un presupuesto de 400.000 euros por un periodo de dos años.

Por otra parte, la Xunta de Goberno Local concedió las licencias de obra para la rehabilitación arquitectónica del antiguo Pazo Episcopal-Museo Arqueológico Provincial de Ourense por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y para la ejecución de un muro de contención de tierras entre las calles Eligio González y Cesáreo González (Barrocás).

En el ámbito urbanístico, allanó el camino para la reforma de un bajo en la calle Carriarico para dos apartamentos turísticos. Además, aprobó las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales del Concello.

Las entidades dispondrán de un plazo de un mes para presentar sus solicitudes, que comenzará a contar al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.