¿Sabe usted que el agitador Vito Quiles ha pasado el fin de semana en Ourense? ¿Que el polémico influencer seica no aterrizó por moticos políticos, como sí hizo entras ciudades gallegas, sino para pasar unos días con varios conocidos que tiene en Ourense? ¿Que se dejó ver por el Casco Vello y zonas céntricas en la tarde-noche del sábado? ¿Que no es la primera vez que hace una escapada ourensana?