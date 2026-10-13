AJE Ourense busca las mejores historias de emprendimiento

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) ha convocado la decimoquinta edición de sus premios Joven Empresario e Iniciativa Emprendedora, en los que buscan “las mejores historias” para poner en valor “el talento, la innovación y la capacidad de transformar una idea en un proyecto empresarial”, según señalaba la agrupación.

"Queremos destacar a las personas que se atreven a empezar, que convierten sus ideas en oportunidades y que contribuyen a construir el futuro empresarial de Ourense

El listón de los dos años de vida será el criterio que marque la categoría de las candidaturas. En el caso de Joven Empresario, podrán concurrir quienes hayan iniciado su proyecto hace más de dos años; mientras que la Iniciativa Emprendedora reconocerá a las empresas con menos de 24 meses de vida. “Queremos destacar a las personas que se atreven a empezar, que convierten sus ideas en oportunidades y que contribuyen a construir el futuro empresarial de Ourense”, indicaba la presidenta de AJE, Noelia Rodríguez Aparicio.

Las empresas que opten al galardón deberán tener su sede social en Ourense, y que al menos el 25% de su capital social esté en manos de menores de 41 años. Pueden inscribirse candidaturas hasta el 18 de octubre.