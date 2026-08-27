¿Sabe usted que es una alegría ver cómo cada vez son más los invitados de honor que tiene Ourense?

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QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que es una alegría ver cómo cada vez son más los invitados de honor que tiene la ciudad? ¿Que a pesar del calor ourensano, no son pocos los visitantes ilustres que estamos teniendo este verano? ¿Que en esta ocasión ha sido Violeta Crespo, conocida por su participación en un famoso reality televisivo? ¿Que le está cogiendo el gusto a eso del “Pulso Activo”?
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