Alerta vecinal en O Vinteún: una pelea, un robo y un hombre que recorría las calles con un palo de madera

El barrio ourensano de O Vinteún vivió momentos de tensión a raíz de un altercado entre dos hombres que, según los testimonios vecinales, comenzó con una discusión en la calle y fue escalando hasta derivar en una pelea. También han apuntando a que durante el enfrentamiento se utilizaron palos y botellas.

Entre las alertas destacó que uno de los implicados recorría las calles con un palo de madera, lo que habría contribuido a generar preocupación entre algunos residentes. Este mismo hombre habría sustraído posteriormente la mochila del otro implicado cuando este entró en un supermercado de la ciudad.

Según una de las versiones difundidas, la discusión se habría iniciado cuando uno de los implicados pasó por la zona y comenzó a discutir con el otro. La situación fue subiendo de tono y, de acuerdo con estos testimonios, llegó a producirse una agresión física. Además, uno de ellos asegura el enfrentamiento se prolongó hasta las inmediaciones de la carretera nacional.

El incidente ha generado comentarios entre vecinos del barrio de O Vinteún, que describen una situación de tensión y reclaman que se esclarezca lo ocurrido. No obstante, no ha transcendido si existieron consecuencias legales tras el altercado, si hubo personas heridas o si las fuerzas de seguridad llegaron a intervenir.