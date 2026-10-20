Alertan de la presencia de ratas muertas junto a un parque infantil de Ourense

La presencia de ratas muertas junto al parque infantil de la plaza Daniel González, en Ourense, ha vuelto a poner el foco en el problema de los roedores en esta zona y en la necesidad de reforzar las medidas de control.

Según denuncia una persona conocedora de la situación, a lo largo de los últimos años se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el Concello de Ourense para solicitar actuaciones de desratización en el entorno. Estas intervenciones se llevaron a cabo inicialmente en las zonas del aparcamiento y del parque infantil, aunque, según señala, las medidas aplicadas no han sido suficientes para acabar con el problema.

Por ello, reclama un plan de actuación más amplio y contundente, que abarque una superficie mayor e incluya intervenciones periódicas y labores de seguimiento para controlar la población de roedores y evitar que la situación se repita.

La presencia de estos animales muertos junto a un espacio frecuentado por niños vuelve a suscitar preocupación por las condiciones de salubridad del entorno y la necesidad de mantener un control continuado de las plagas.