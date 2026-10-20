Alertan de la presencia de ratas muertas junto a un parque infantil de Ourense

DENUNCIAS DE LOS LECTORES

La aparición de roedores muertos junto al parque infantil de la plaza Daniel González reabre la preocupación por la plaga en la zona, donde ya se realizaron labores de desratización. Se reclama un plan más amplio, con actuaciones periódicas y seguimiento para controlar su presencia.

La Región
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Publicado: 20 oct 2026 - 18:21 Actualizado: 20 oct 2026 - 18:22
Un ejemplar de roedor muerto en una zona de Ourense.
Un ejemplar de roedor muerto en una zona de Ourense. | A. G.

La presencia de ratas muertas junto al parque infantil de la plaza Daniel González, en Ourense, ha vuelto a poner el foco en el problema de los roedores en esta zona y en la necesidad de reforzar las medidas de control.

Según denuncia una persona conocedora de la situación, a lo largo de los últimos años se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el Concello de Ourense para solicitar actuaciones de desratización en el entorno. Estas intervenciones se llevaron a cabo inicialmente en las zonas del aparcamiento y del parque infantil, aunque, según señala, las medidas aplicadas no han sido suficientes para acabar con el problema.

Por ello, reclama un plan de actuación más amplio y contundente, que abarque una superficie mayor e incluya intervenciones periódicas y labores de seguimiento para controlar la población de roedores y evitar que la situación se repita.

La presencia de estos animales muertos junto a un espacio frecuentado por niños vuelve a suscitar preocupación por las condiciones de salubridad del entorno y la necesidad de mantener un control continuado de las plagas.

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