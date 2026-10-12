Alertan de un socavón en un paseo de Ourense que lleva meses sin repararse: “Cada vez es más peligroso”

El mal estado de un tramo del paseo que bordea el río Loña, en Ourense, ha llevado a una vecina de la ciudad a trasladar una queja a través de La Región. L. R. denuncia la presencia de un socavón en la zona más próxima a la carretera N-120 que, según asegura, lleva meses sin repararse y ha ido empeorando con el paso del tiempo.

“En el paseo que va bordeando el río Loña hay este socavón desde hace muchos meses”, señala la lectora, que advierte de que el desperfecto ha permanecido allí durante el invierno y todo el verano sin que se haya acometido una solución.

La vecina alerta de que el deterioro progresivo del firme supone un riesgo para las personas que utilizan habitualmente este recorrido. “Lejos de repararlo, con el paso del tiempo va a más y cada vez es más peligroso para toda la gente que a diario camina por esta zona”, advierte.

La reclamación pone el foco en el mantenimiento de los espacios públicos destinados al paseo y al ocio de los vecinos. Esta ciudadana considera que este tipo de itinerarios debería encontrarse en mejores condiciones y critica la falta de actuaciones para solucionar el problema.

“Este tipo de paseos debería estar en mejor estado”, sostiene la lectora, que lamenta lo que considera un abandono progresivo de las zonas de esparcimiento de la ciudad. En su opinión, “las zonas de ocio de los ourensanos están cada vez más abandonadas”.

Con esta denuncia, L. R. reclama una intervención para reparar el socavón y mejorar las condiciones de seguridad de un paseo frecuentado a diario por peatones. La vecina pone así sobre la mesa la necesidad de prestar atención al mantenimiento de estos espacios y evitar que los desperfectos continúen agravándose.