Pregunta. ¿En qué estado llega la Justicia al final de la legislatura?

Respuesta. Vamos a terminar el año con cerca de cinco millones de asuntos pendientes en los tribunales. Algunos juzgados de lo Social están señalando incluso juicios para 2030. El principal problema de la Justicia española es la lentitud.

P. ¿Qué ha fallado en la Ley de Eficiencia Judicial? Venía a agilizar la Justicia.

R. Yo la llamo Ley de Ineficiencia, más bien. Ha provocado, más que una reforma, una demolición de la Administración de Justicia española. La idea de agrupar a los jueces es buena, pero se ha ejecutado de forma precipitada, con poco estudio, sin consenso y con poca participación de los profesionales.

P. ¿Qué supondría reorganizar los partidos judiciales en una provincia con población tan dispersa como Ourense?

R. Que haya casi un partido judicial en cada pueblo responde a una idea decimonónica, de cuando los ciudadanos tenían dificultades para desplazarse. Hoy esta dispersión no tiene sentido. Aunque algunos alcaldes se molestarán porque perderán su partido judicial, es un problema que no se ha abordado porque tiene un gran coste político.

P. Ha dicho que Félix Bolaños es el peor ministro de Justicia de la democracia.

R. Lo es. Tanto por su obra legislativa como por su trayectoria. Se ha dedicado a descalificar a jueces y eso no lo puede hacer un ministro de Justicia. Ni siquiera debería opinar sobre las resoluciones judiciales. La mejor opinión de un ministro de Justicia sobre cualquier resolución judicial es el silencio y el respeto.

P. ¿Está amenazada la independencia judicial?

R. La independencia es lo que define la función del juez. Hay actitudes que merman, no tanto la independencia, como la percepción que los ciudadanos puedan tener de un juez. Las descalificaciones pueden deteriorarla y eso es un gran problema.

P. ¿Existe el “lawfare” en España?

R. Es un término que se ha utilizado con una clara motivación política para desacreditar las actuaciones judiciales. El Gobierno ha transmitido a los ciudadanos la idea de que la Justicia es un adversario político. Es algo muy pernicioso, porque el poder judicial es el escudo protector de los derechos fundamentales.

P. ¿Cómo acabar con los bloques ideológicos en el Tribunal Constitucional?

R. Hay que replantear los criterios de elección de los magistrados. Un miembro del poder ejecutivo no puede ser miembro del Tribunal Constitucional. Hay que redefinir su función, revisar el recurso de amparo y su relación con el Tribunal Supremo.

P. ¿Deberían los jueces poder afiliarse a partidos políticos?

R. Algunos lo consideran extremo, pero soy partidario de reformar la Constitución para que los jueces y fiscales puedan hacerlo. A lo mejor así acabamos con la hipocresía de las distinciones entre jueces progresistas y conservadores. Un juez tiene ideología, lo que no puede es actuar de forma partidista.

P. ¿Qué espera que cambie después del 29-N?

R. La Justicia no interesa nada a los políticos porque es un ámbito del poder del Estado que no controlan y del que no obtienen rédito político. Mientras no cambie esa mentalidad, los servicios judiciales no funcionarán.