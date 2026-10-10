Amenazó en las inmediaciones de una conocida discoteca de Ourense al hombre con el que tenía prohibido comunicarse

Un encuentro casual en las inmediaciones de la discoteca Luxus de Ourense terminó con Omar M.B. condenado por dos delitos. El primero de ellos lo cometió cuando coincidió con la persona respecto a la que tenía una orden de alejamiento y prohibición de comunicación y no se fue del lugar sin más.

Él mismo relató en el juicio, celebrado en la Plaza 2 de la Sección Penal, que el denunciante lo venía persiguiendo y que él le dijo que no tenía derecho a arruinarle la vida. Al proferirle esta expresión ya incumplió la prohibición de comunicación que sobre él pesaba. “La única conducta admisible, a fin de poder considerar que su voluntad fue en todo momento la de cumplir el mandato judicial, sería la de irse sin más, sin entablar la más mínima comunicación con él”, señala la jueza en la sentencia.

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Sin embargo, un testigo relató que Omar M.B. también se encaró con el denunciante y le dijo que lo iba a matar y tiró una botella de whisky hacia los pies, aunque no llegó a impactar en nadie.

La jueza da credibilidad a este testimonio al ser compatible con un vídeo de los hechos. De hecho, el propio Omar reconoció que había tirado la botella, aunque defendió que fue una acción inofensiva. Por estos hechos, Omar M.B. fue condenado por un delito de quebrantamiento de medida y por otro leve de amenazas. Por el primero de ellos deberá abonar una multa de 1.800 euros y por el segundo una de 150.