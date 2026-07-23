Ana Méndez, a por todas: “Preséntome para ser alcaldesa”

La candidata del PP a la alcaldía de Ourense, Ana Méndez, dejó ayer clara su hoja de ruta para las elecciones de 2027: salir a ganar con un proyecto propio. En su primera rueda de prensa, evitó hacer cábalas sobre un posible pacto con Democracia Ourenana y defendió que optarán a gobernar “al 100%” y sin “medias tintas”. “Eu non me presento para facer alcalde a ninguén, eu preséntome para ser alcaldesa”, zanjó a preguntas de los medios.

Frente a la coyuntura actual en el Concello de Ourense, Méndez ofreció un proyecto “serio, rigoroso e con visión de cidade”, nacido de la escucha activa y el diálogo en los barrios. Apostó firmemente por desterrar la improvisación: “A nosa cidade necesita un goberno que resolva os problemas da xente. Que dea explicacións en lugar de poñer escusas. Que substitúa o ruído e o espectáculo pola xestión”.

Para recuperar la ambición de ser una “cidade líder”, fijó sus prioridades de actuación: impulsar políticas de vivienda para jóvenes, un transporte público moderno adaptado a necesidades reales, servicios sociales ágiles y barrios limpios y seguros. Además, prometió un apoyo firme al comercio local y aprovechar de una vez el potencial del termalismo y el patrimonio.

Preguntada por la papeleta electoral, pidió calma alegando que el proyecto no está cerrado. Enfatizó que será un esfuerzo colectivo, sumando experiencia y capacidad de trabajo. “Non vai haber personalismo, tampouco improvisación, nin escusas, pero si moito Ourense”, celebró. También tendió la mano para gobernar para los votantes históricos y para aquellos que nunca han confiado en el PP.

Parálisis y judicialización

Méndez calificó de “inadmisible” que los ciudadanos asuman casi 50.000 euros en costas procesales y multas penales derivadas de la mala praxis del alcalde. Censuró también el grave bloqueo administrativo, ilustrado en el concurso desierto de la cafetería del Posío, el conflicto laboral de los autobuses o el bono comercio, lanzado con afán “electoralista” y sin diálogo previo con el sector. Concluyó reiterando su compromiso total: “Estou convencida de que Ourense pode volver ser unha cidade líder, unha cidade que avance e da que todos sintamos orgullo”.