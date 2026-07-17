Ana Toubes, enfermera y jugadora ourensana de As Celtas: "El fútbol me ayudó a ser una mejor estudiante"

El Colegio de Enfermería de Ourense ha reconocido a Ana Toubes Opazo como el mejor expediente académico de la promoción 2022-2026 de la Escuela Universitaria de Enfermería de la ciudad. Ambas concluyeron sus estudios con notas medias superiores al 8 y afrontarán ahora sus primeros pasos y decisiones profesionales tras graduarse.

Toubes obtuvo la calificación más elevada de la promoción, con una media de 8,694. Como parte del premio, el Colegio asumirá tanto el coste de su inscripción como las cuotas correspondientes al primer año de colegiación de las dos recién tituladas.

La presidenta del organismo, María José Menor, señaló que la distinción pretende reconocer “o esforzo, a constancia e o compromiso” demostrado por las estudiantes durante sus cuatro años de formación universitaria. “Comezan agora unha nova etapa profesional na que os coñecementos adquiridos, a capacidade de coidado e a responsabilidade coa que exercerán serán fundamentais”, destacó durante la entrega de los reconocimientos.

La presidenta subrayó además la intención del Colegio de acompañar a las nuevas enfermeras desde el inicio de su trayectoria laboral. La colegiación, explicó, permite acceder a servicios, recursos y apoyo profesional, pero implica también un compromiso con la calidad asistencial, la ética y la defensa de la profesión.

Ana Toubes juega en As Celtas y acaba de terminar Enfermería como el mejor expediente de su promoción. Durante los últimos cursos, la futbolista compaginó los entrenamientos y partidos con las clases, el estudio y las prácticas hospitalarias teniendo que moverse constantemente entre Ourense y Vigo. “Que te reconozcan todo el trabajo y el esfuerzo es muy bonito”, afirma.

La noticia la sorprendió precisamente mientras preparaba la pretemporada. Una llamada le comunicó que había alcanzado la nota media más elevada de la promoción después de una etapa marcada por una rutina de gran exigencia exigente. “Iba de 8,00 a 15,00 al hospital, comía, dormía veinte minutos, salía hacia Vigo a las 16,30 y volvía a las 22,30 de la noche”, recuerda. Además, cuenta que en los momentos de mayor agotamiento resultó fundamental el apoyo de sus padres y de su hermano.

Pese a las dificultades, nunca se planteó abandonar ninguna de sus dos facetas. “Entrenar me ayudaba a estar más centrada al estudiar y la Enfermería también me aportaba cosas en la parte deportiva. Aunque fuese duro, las dos partes me ayudaban, así me lo he planteado siempre”, explica Toubes.

Ahora quiere comprobar hasta dónde puede llegar en el mundo del fútbol. La dificultad de compatibilizar los turnos con los entrenamientos la ha llevado a apostar temporalmente por el deporte, aunque seguirá formándose. En principio, continuará ampliando conocimientos en el ámbito de la nutrición y la dietética y realizará cursos vinculados a Enfermería. “No quiero quedarme con la espinita de no haber aprovechado oportunidades. La carrera la tengo ahí y sé que en el futuro ejerceré de algo que realmente me gusta”.