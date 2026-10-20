Ana Vázquez, cabeza de lista del PP por Ourense para las elecciones generales

El Partido Popular ha confirmado este martes sus cabezas de lista en Galicia para las próximas elecciones generales. Ana Vázquez volverá a encabezar la candidatura por la provincia de Ourense, mientras que Miguel Tellado repetirá por A Coruña y Francisco Conde lo hará por Lugo.

La principal novedad en las listas gallegas del PP se encuentra en la provincia de Pontevedra, donde Julio García Comesaña, que fue gerente en 2018 del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, ocupará el primer puesto de la candidatura a la Cámara baja. El que fuera conselleiro de Sanidade durante la etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta ejercía actualmente como secretario de la Mesa del Parlamento de Galicia.

Por su parte, Miguel Tellado, secretario general del PP, encabezará la lista por A Coruña, mientras que Francisco Conde será el número uno por Lugo, dando continuidad a las candidaturas de estas dos provincias.

Desde el PPdeG han defendido que los candidatos trabajarán para impulsar el proyecto político de la formación en Galicia y en el conjunto de España. "Todos ellos trabajarán sin descanso para que Galicia sea el motor de cambio que llevará a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno de España", ha trasladado el partido.