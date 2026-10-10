¿Sabe usted que los animales y el patrimonio temen la llegada de la Navidad a Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, el árbol eléctrico de Obispo Cesáreo y los renos aturdidos

Una grúa colocando el árbol de Navidad en la fuente de Obispo Cesáreo
Una grúa colocando el árbol de Navidad en la fuente de Obispo Cesáreo

¿Sabe usted que en Ourense ya se aproxima la Navidad con todo el dolor que eso supone para el patrimonio arquitectónico de la ciudad y para los animales que de nuevo asistirán entre aturdidos y desorientados a un espectáculo que no entienden? ¿Que desoyendo las advertencias de Patrimonio las obras de instalación del patético árbol eléctrico ya llegan a la fuente de Obispo Cesáreo? ¿Qué será lo siguiente?

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