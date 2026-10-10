¿Sabe usted que los animales y el patrimonio temen la llegada de la Navidad a Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, el árbol eléctrico de Obispo Cesáreo y los renos aturdidos
¿Sabe usted que en Ourense ya se aproxima la Navidad con todo el dolor que eso supone para el patrimonio arquitectónico de la ciudad y para los animales que de nuevo asistirán entre aturdidos y desorientados a un espectáculo que no entienden? ¿Que desoyendo las advertencias de Patrimonio las obras de instalación del patético árbol eléctrico ya llegan a la fuente de Obispo Cesáreo? ¿Qué será lo siguiente?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
"BULOS" SOBRE EL VOTO POR CORREO
Sánchez desempolva el traje "anti oligarcas" y fija la vivienda como eje de la precampaña: "Un perro que no tiene amo"