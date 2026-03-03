Apicultores gallegos protestan en Ourense contra la miel importada “pirata” y el acuerdo con Mercosur

Apicultores gallegos se concentraron este martes en Ourense y Lugo para denunciar la entrada de miel importada de bajo precio y origen presuntamente fraudulento, así como el futuro acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que, aseguran, agravará la crisis del sector.

El presidente de la Agrupación Apícola de Galicia, José María Seijo, afirmó que los productores locales no pueden competir con mieles vendidas a dos o tres euros, muchas de ellas pasteurizadas o mezcladas, procesos que, según explicó, eliminan propiedades naturales y permiten prácticas prohibidas en España. Frente a ello, defendió la calidad de la miel gallega, sometida a controles y producida gracias a la diversidad de microclimas y floraciones.

Durante las protestas, los apicultores alertaron de que el 51% de las mieles analizadas en fronteras europeas fueron sospechosas de fraude, con casos de dilución con jarabes y falsificación del origen. También criticaron que el acuerdo con Mercosur permitirá importar 4.500 toneladas anuales sin aranceles, aumentando la presión sobre los precios.

El sector atraviesa además graves dificultades por la mortalidad de colmenas, que alcanza entre el 50% y el 60% en zonas afectadas por incendios en Ourense, junto a problemas derivados del clima, enfermedades y la avispa velutina. Los apicultores recuerdan que su labor va más allá de la producción de miel, ya que la polinización resulta clave para los ecosistemas y la agricultura.