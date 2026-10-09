Aplazado el juicio por una agresión sexual a una joven de 12 años

La Audiencia Provincial de Ourense tenía fijado ayer por la mañana un juicio para esclarecer una presunta agresión sexual ocurrida en noviembre de 2024 en el interior de un garaje. Sin embargo, no fue posible llevar a cabo la vista debido a la ausencia de un testigo. Por ello, los magistrados pusieron una nueva fecha: se celebrará el próximo 12 de noviembre.

Ese día se sentará en el banquillo del alto tribunal de Ourense Marlon S.B., quien se enfrenta a una petición de 14 años de prisión por una agresión sexual con penetración a una menor de 16 años. Concretamente, el acusado tenía en el momento de los hechos 20 años y la víctima 12 y entre ellos no existía relación de parentesco. Además, la Fiscalía solicita que no pueda acercarse a menos de 500 metros de la joven ni comunicar con ella durante un periodo de 10 años.

Asimismo, coincide con la acusación particular, representada por la abogada Elena Fraga Paradela, en interesar su expulsión de España por una década tras cumplir dos tercios de la pena.