Archivan la denuncia por una presunta violación en el CHUO tras jugar al "strip" póker y consumir

La Justicia ha sobreseído provisionalmente la investigación para esclarecer si hubo una agresión sexual en una relación ocurrida en una habitación de la Unidad de Agudos del hospital tras relatar un psiquiatra del CHUO que la presunta víctima le confesó que fue consentida.

Los hechos se remontan a la madrugada del 20 de noviembre de 2024. Dos días antes, la mujer ingresó en urgencias por un episodio autolítico de sobredosis medicamentosa, desde donde fue derivada a la Unidad de Agudos. Allí conoció a otro interno y se pusieron a jugar a las cartas en una zona que debía estar cerrada en ese momento y ella consumió droga.

Según el relato de la mujer, tras ello fueron a la habitación del investigado, donde él le ofreció más droga a cambio de jugar al “strip póker”, una variante de la partida tradicional en el que en lugar de perder fichas o dinero, el participante que pierde una mano debe quitarse una prenda de ropa.

Ella contó que aceptó la propuesta debido a su adicción y acabó perdiendo la noción de la realidad, dándose cuenta en un momento dado de que el otro paciente la estaba agrediendo sexualmente. Ella indicó que le pidió que parase, pero él siguió hasta el final.

Esta es la versión que dio la mujer a la Policía Nacional, por la cual se abrió una investigación penal. En la fase de instrucción fue clave la declaración de un psiquiatra del CHUO, quien señaló que la presunta víctima le contó que las relaciones sexuales habían sido consentidas, pero que después cambió de versión tras reunirse con sus padres.

Ella, según la declaración del profesional sanitario, habría asegurado que no fueron consentidas para tratar de justificarse ante sus progenitores tras comunicarle que había infringido las normas de la unidad al haber consumido sin ser una paciente psicótica, lo que derivó en que le diesen el alta ante la ausencia de un compromiso terapéutico.

La jueza de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense acordó el sobreseimiento provisional de la causa. La representación legal de la mujer recurrió esta decisión a la Audiencia Provincial, argumentando que el testimonio de la víctima era persistente. Además, cuestionó la imparcialidad del psiquiatra y pidió que se realizasen nuevas pruebas.

Sin embargo, el alto tribunal ourensano desestima sus alegaciones, ya que al haber pasado más de un año el análisis de las muestras biológicas no resulta factible y respecto a otras diligencias ya expiró el plazo máximo de la instrucción. Por ello, avala la decisión de sobreseer provisionalmente la causa al no haber indicios suficientes para sostener una acusación razonable.