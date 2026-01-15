Atacó a un hombre con un cuchillo en Ourense: "Esto es por acosar a mi mujer"

El Penal 1 de Ourense acogió ayer dos juicios por agresiones con distinto resultado, mientras en el primero de ellos el acusado admitió los hechos, en el segundo no hubo conformidad y tendrá que ser la jueza la que decida sobre la culpabilidad o inocencia del imputado.

Jan Carlos F.B. reconoció que el 22 de julio de 2022 acudió a un negocio de tatuajes de la ciudad y le dio un fuerte golpe en el costado a un trabajador. Este reaccionó intentando echarlo del local, pero no lo consiguió y la situación se puso más violenta. El acusado le dijo “esto es por acosar a mi mujer” mientras sacó un cuchillo y golpeó en la cabeza al empleado, quien intentó con el brazo izquierdo parar la agresión, aunque en el intento recibió un corte en el antebrazo.

La pelea no terminó ahí. Lejos de desistir, Jan Carlos F.B. intentó asestarle una puñalada a la víctima, reaccionando esta agarrando el filo del cuchillo y empujándolo hacia el exterior. Un hombre que estaba en las inmediaciones vio la agresión y entonces se dirigió al establecimiento con una llave inglesa, lo que ahuyentó al acusado, quien al verlo abandonó el local.

Esta agresión llegó ayer al Penal 1 de Ourense. Jan Carlos F.B. admitió los hechos tras el acuerdo entre su defensa y la acusación particular. Por ello, fue condenado a pagar una multa de seis meses a razón de cinco euros diarios (900 euros) y a indemnizar a la víctima con 2.500 euros.

Pelea en Xinzo

Si en la agresión de la ciudad el acusado admitió los hechos, en la pelea en un pub de Xinzo juzgada ayer hubo distintas versiones. La víctima explicó que el 23 de abril de 2023, sobre las 4,00 horas, fue golpeada con un objeto de vidrio en la cabeza cuando se encontraba dentro del local de ocio nocturno. Él reconoce como su agresor a Carlos S.F., al que aseguró que solo lo conocía de vista.

Sin embargo, Carlos negó la agresión. Confirmó que no conocía a la víctima y aseguró que aquella noche salió de fiesta con su novia y un amigo y al llegar al pub comprobaron que había mucha gente, por lo que decidieron irse. No estuvieron ni cinco minutos y no pidió ninguna consumición. Su versión coincidió con la de las dos personas que lo acompañaban. Su pareja indicó que el día de los hechos no pasó nada y que en el poco tiempo que estuvieron en el local no vio al acusado con nada en la mano.

Por su parte, un amigo de la víctima señaló que él vio la agresión, pero no pudo identificar a los implicados en un primer momento. El letrado de la defensa, Juan Anta, en las conclusiones señaló la ausencia de testimonios pese a que el local estuviese lleno. “Que solo exista un testigo, el cual estaba al fondo del local y no vio nada, llama la atención”, aseguró.