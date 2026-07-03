Del Atlántico al interior: dos rincones para combatir el calor

El verano invita a descubrir nuevos lugares donde refrescarse. La playa de Santa Comba, en Ferrol, y la playa fluvial de Avión son dos propuestas que combinan naturaleza, ocio y espacios de baño para disfrutar de una jornada al aire libre.

Playa de Santa Comba, Ferrol

Playa de Santa Comba, Ferrol. | Turismo de Galicia.

La playa de Santa Comba, situada en la parroquia de Covas, en Ferrol, es uno de los arenales más singulares de la costa gallega. Con una longitud de 1.400 metros, destaca por su arena blanca y fina, su entorno rural y un paisaje abierto al océano Atlántico que la convierte en un destino ideal para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y mar. Su principal seña de identidad es la ermita de Santa Comba, un pequeño templo conocido en toda la comarca que se alza sobre un islote frente a la playa. Cuando la marea baja lo permite, los visitantes pueden acceder caminando hasta ella, una experiencia que convierte este rincón en uno de los más fotografiados del litoral ferrolano.

Además de su valor paisajístico y patrimonial, Santa Comba ofrece unas condiciones excelentes para la práctica de deportes náuticos. El oleaje habitual hace que sea una playa muy frecuentada por los aficionados al surf, aunque también es un lugar perfecto para quienes desean disfrutar de largos paseos por la orilla o contemplar la inmensidad del Atlántico desde un entorno prácticamente virgen.

El arenal cuenta con acceso tanto a pie como en coche y durante la temporada estival dispone de servicio de limpieza, vigilancia y socorrismo de Cruz Roja, además de señalización diaria del estado del mar para garantizar un baño más seguro. Estas prestaciones, unidas a su tamaño, hacen de Santa Comba una playa muy apreciada tanto por vecinos como por turistas.

¿Cómo llegar?

El trayecto desde Ourense a Santa Comba (Ferrol) es de aproximadamente 204 km. En coche, la duración es alrededor de 2 horas, yendo por la autovía Ap-53 y la AP-9 en dirección a Ferrol, para coger después la N-655.

Playa fluvial de Avión, Ourense

Playa fluvial de Avión, Ourense. | Concello de Avión.

La playa fluvial de Avión, ubicada a orillas del río Valderías, es uno de los principales espacios de ocio del municipio durante la temporada estival. Rodeada de un entorno natural y con amplias zonas de sombra, se ha convertido en un lugar de encuentro tanto para los vecinos como para quienes visitan la localidad en busca de un lugar tranquilo donde escapar de las altas temperaturas. Cada verano, este enclave reúne a familias, grupos de amigos y visitantes que encuentran en sus instalaciones un espacio perfecto para disfrutar de una jornada al aire libre.

El Concello habilita una piscina artificial destinada a los más pequeños y acondiciona una presa en el río para facilitar el baño y ofrecer una zona segura donde refrescarse. Gracias a estas instalaciones, la playa fluvial ofrece alternativas para todas las edades y se consolida como uno de los lugares más frecuentados del municipio durante los meses de calor.

Además del baño, el recinto dispone de una amplia área recreativa equipada con cuatro mesas de piedra, bancos y dos parrillas, perfectas para organizar comidas al aire libre. Las zonas de sombra proporcionadas por los árboles permiten descansar en las horas de mayor calor, mientras que el paseo fluvial que sigue el curso del río Valderías invita a recorrer el entorno con tranquilidad y disfrutar del paisaje.

El recinto cuenta también con vestuarios, duchas y otros servicios que hacen más cómoda la estancia de los visitantes y la convierte en uno de los lugares más atractivos de Ourense.

¿Cómo llegar?

Desde el centro de Ourense hay una distancia de unos 45 kilómetros. En coche, el trayecto dura aproximadamente 46 minutos, tomando la autovía A-52 hasta la salida hacia Ribadavia y luego siguiendo por la OU-0306 y OU-212.